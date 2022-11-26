Трасса Ушарал – Достык закрыта из-за метели
Фото: pixabay
В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области заявили о закрытии трассы Ушарал – Достык из-за метели, сообщает Zakon.kz.
С 14:30 25 ноября в Жетысуской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге Ушарал – Достык, 84-184-й километры, участок станция Коктума – станция Достык.
В связи с этим ДЧС области призывает граждан воздержаться от поездок в данном направлении.
Кроме того, сотрудники департамента советуют не пренебрегать SMS-сообщениями от 112.
"При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях".Пресс-служба ДЧС Жетысуской области
Ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение на большей части Казахстана.
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