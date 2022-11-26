Трасса Ушарал – Достык закрыта из-за метели

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области заявили о закрытии трассы Ушарал – Достык из-за метели, сообщает Zakon.kz.

С 14:30 25 ноября в Жетысуской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге Ушарал – Достык, 84-184-й километры, участок станция Коктума – станция Достык.

В связи с этим ДЧС области призывает граждан воздержаться от поездок в данном направлении.

Кроме того, сотрудники департамента советуют не пренебрегать SMS-сообщениями от 112.

"При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях". Пресс-служба ДЧС Жетысуской области

Ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение на большей части Казахстана.