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Трасса Ушарал – Достык закрыта из-за метели

Трасса Ушарал - Достык закрыта из-за метели Фото: pixabay
В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области заявили о закрытии трассы Ушарал – Достык из-за метели, сообщает Zakon.kz.

С 14:30 25 ноября в Жетысуской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге Ушарал – Достык, 84-184-й километры, участок станция Коктума – станция Достык.

В связи с этим ДЧС области призывает граждан воздержаться от поездок в данном направлении.

Кроме того, сотрудники департамента советуют не пренебрегать SMS-сообщениями от 112.

"При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях".Пресс-служба ДЧС Жетысуской области

Ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение на большей части Казахстана.

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