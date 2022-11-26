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Касым-Жомарт Токаев посетил концерт отечественных мастеров искусств

Посетил концерт отечественных мастеров искусств Фото: akorda.kz
После церемонии инаугурации президент Касым-Жомарт Токаев посетил концерт отечественных мастеров искусств, сообщает Zakon.kz.

На сцене центрального концертного зала "Қазақстан" выступили известные певцы Роза Рымбаева, Димаш Кудайберген, Рухия Байдукенова, Алишер Каримов, Биржан Хасангалиев, Ушкын Жамалбек, Тамара Асар, а также солисты театра "Астана Балет", танцевальные коллективы Contrast, Terra и другие деятели искусств.


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Касым-Жомарт Токаев посетил концерт

Фото: akorda.kz


Посетил концерт отечественных мастеров искусств

Фото: akorda.kz


Касым-Жомарт Токаев посетил концерт

Фото: akorda.kz


Касым-Жомарт Токаев посетил концерт

Фото: akorda.kz


Посетил концерт отечественных мастеров искусств

Фото: akorda.kz


Касым-Жомарт Токаев посетил концерт

Фото: akorda.kz

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