После церемонии инаугурации президент Касым-Жомарт Токаев посетил концерт отечественных мастеров искусств, сообщает Zakon.kz.

На сцене центрального концертного зала "Қазақстан" выступили известные певцы Роза Рымбаева, Димаш Кудайберген, Рухия Байдукенова, Алишер Каримов, Биржан Хасангалиев, Ушкын Жамалбек, Тамара Асар, а также солисты театра "Астана Балет", танцевальные коллективы Contrast, Terra и другие деятели искусств.





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Фото: akorda.kz







Фото: akorda.kz







Фото: akorda.kz







Фото: akorda.kz







Фото: akorda.kz





