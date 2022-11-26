Президент пообещал оправдать доверие народа Казахстана

На церемонии инаугурации глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал приложить все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа, оказанное ему по итогам президентских выборов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава государства, на этих выборах соотечественники убедительно поддержали его кандидатуру в президенты страны.

"Доверие народа – это самая высокая ценность, которую невозможно сравнить ни с чем. Итоги выборов я расцениваю как поддержку моей политической платформы и мандат доверия на реализацию планов на предстоящий период. Возглавлять страну, пользуясь всенародной поддержкой, – это высокая честь и колоссальная ответственность". Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что расценивает это как уникальную возможность в предстоящие семь лет исполнить свой долг перед нынешним и будущими поколениями.

"У казахов есть благородное понятие "аманат" – завет. Доверие народа – это вверенный мне аманат. И исполнить его – мой священный долг. Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа и превратить Казахстан в процветающее и благополучное государство". Касым-Жомарт Токаев

В эти минуты во Дворце Независимости города Астаны проходит инаугурация Касым-Жомарта Токаева.