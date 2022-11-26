Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Президент пообещал оправдать доверие народа Казахстана

Президент пообещал оправдать доверие народа Казахстана Фото: скриншот видео
На церемонии инаугурации глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал приложить все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа, оказанное ему по итогам президентских выборов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава государства, на этих выборах соотечественники убедительно поддержали его кандидатуру в президенты страны.

"Доверие народа – это самая высокая ценность, которую невозможно сравнить ни с чем. Итоги выборов я расцениваю как поддержку моей политической платформы и мандат доверия на реализацию планов на предстоящий период. Возглавлять страну, пользуясь всенародной поддержкой, – это высокая честь и колоссальная ответственность".Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что расценивает это как уникальную возможность в предстоящие семь лет исполнить свой долг перед нынешним и будущими поколениями.

"У казахов есть благородное понятие "аманат" – завет. Доверие народа – это вверенный мне аманат. И исполнить его – мой священный долг. Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа и превратить Казахстан в процветающее и благополучное государство".Касым-Жомарт Токаев

В эти минуты во Дворце Независимости города Астаны проходит инаугурация Касым-Жомарта Токаева.

Читайте также

Токаев не торговался на выборах, он предложил народу серьезные перемены в стране – эксперт

Токаев высказался о настоящих героях

Касым-Жомарт Токаев: Любая должность временна, но народ вечен

Оксана Скибан
Послание Токаева-2022 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Заявление МТСЗН РК
Информацию о снижении пенсионного возраста для женщин в Минтруда назвали фейком
курсы валют на 26-27 ноября
Курсы валют на 26-27 ноября
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления