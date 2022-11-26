Скончался глава МИД Беларуси – Мухтар Тлеуберди выразил соболезнования
Глава МИД Беларуси Владимир Макей умер на 65-м году жизни. Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди выразил соболезнования в связи с его кончиной, передает пресс-служба МИД РК.
"C глубокой скорбью воспринял весть о скоропостижной кончине министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея.
В дипломатическом сообществе он был известен как патриот своей родины и дипломат высокого уровня, верно служивший делу международного мира и безопасности.
В нашей памяти он останется как выдающийся государственный деятель, внесший огромный вклад в развитие и укрепление союзнических отношений между Казахстаном и Беларусью.
От имени Министерства иностранных дел Республики Казахстан и от себя лично выражаю искреннее соболезнование родным и близким, а также всем нашим белорусским коллегам".
Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди