Скончался глава МИД Беларуси – Мухтар Тлеуберди выразил соболезнования

Глава МИД Казахстана выразил соболезнования в связью со смертью белорусского коллеги Владимира Макея, сообщает Zakon.kz.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей умер на 65-м году жизни. Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди выразил соболезнования в связи с его кончиной, передает пресс-служба МИД РК.

"C глубокой скорбью воспринял весть о скоропостижной кончине министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея.

В дипломатическом сообществе он был известен как патриот своей родины и дипломат высокого уровня, верно служивший делу международного мира и безопасности.

В нашей памяти он останется как выдающийся государственный деятель, внесший огромный вклад в развитие и укрепление союзнических отношений между Казахстаном и Беларусью.

От имени Министерства иностранных дел Республики Казахстан и от себя лично выражаю искреннее соболезнование родным и близким, а также всем нашим белорусским коллегам".

Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди



