Аким Павлодарской области прокомментировал аварию на теплосетях в Экибастузе

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков призвал жителей Экибастуза не поддаваться панике. Власти открыли горячую линию, сообщает Zakon.kz.

27 ноября в 01:20 в Экибастузе остановили подачу тепла и горячей воды в дома из-за аварии. Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков записал обращение.

Он рассказал, что находится в Экибастузе с раннего утра. Вместе с ним первый заместитель акима области, аким Экибастуза, руководстово "Павлодарэнерго" и "Экибазстузские ТЭЦ". Власти создали оперативный штаб.

"Ситуация по состоянию на 11 часов дня – произошло трехкратное увеличение объема потребления воды, так называемая "подпитка". Протестирована сама станция на предмет утечки. На станции вода не убывает, это говорит о том, что есть авария на тепловых сетях. Запустили несколько дронов и выявили 10 мест повреждений, на которые мобилизованы ремонтные бригады. Сейчас они устраняют повреждения". Абылкаир Скаков

Аким области подчеркнул, что это не исключает факт большой аварии на теплосетях. По этому вопросу штаб определяет локацию и места повреждений.

"Мы будем информировать вас о происходящем. Жителей Экибастуза прошу не поддаваться панике, открыта горячая линия, по всем вопросам обращаться на горячую линию и в жилищную инспекцию". Абылкаир Скаков

Номера "горячей линии":