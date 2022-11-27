Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Аким Павлодарской области прокомментировал аварию на теплосетях в Экибастузе

Авария в Экибастузе Фото: Zakon.kz
Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков призвал жителей Экибастуза не поддаваться панике. Власти открыли горячую линию, сообщает Zakon.kz.

27 ноября в 01:20 в Экибастузе остановили подачу тепла и горячей воды в дома из-за аварии. Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков записал обращение.

Он рассказал, что находится в Экибастузе с раннего утра. Вместе с ним первый заместитель акима области, аким Экибастуза, руководстово "Павлодарэнерго" и "Экибазстузские ТЭЦ". Власти создали оперативный штаб.

"Ситуация по состоянию на 11 часов дня – произошло трехкратное увеличение объема потребления воды, так называемая "подпитка". Протестирована сама станция на предмет утечки. На станции вода не убывает, это говорит о том, что есть авария на тепловых сетях. Запустили несколько дронов и выявили 10 мест повреждений, на которые мобилизованы ремонтные бригады. Сейчас они устраняют повреждения".Абылкаир Скаков

Аким области подчеркнул, что это не исключает факт большой аварии на теплосетях. По этому вопросу штаб определяет локацию и места повреждений.

"Мы будем информировать вас о происходящем. Жителей Экибастуза прошу не поддаваться панике, открыта горячая линия, по всем вопросам обращаться на горячую линию и в жилищную инспекцию".Абылкаир Скаков

Номера "горячей линии":

  • +7 7187 740 041;

  • +7 700 299 7806;

  • WhatsApp +7 701 338 7624, +7 707 627 9332.

Читайте также

Аким столицы рассказал о ходе строительства LRT

Замгендиректора ТОО "Казфосфат": Ситуацию на руднике нельзя назвать забастовкой

Состояние водохранилищ в Туркестанской области осмотрели с вертолета

Данияр Кунафин
Абылкаир Скаков Павлодарская область Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Митинг в Астане
В полиции прокомментировали митинг в Астане
курсы валют на 26-27 ноября
Курсы валют на 26-27 ноября
В Астане
В Астане пропал интернет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления