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Ливень, туман и гололед ожидаются в четверг в 12 областях Казахстана

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 20:52 Фото: pixabay
В 12 областях Казахстана на 28 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

На большей части Улытауской области временами ожидается туман. В Жезказгане временами ожидается туман.

На западе, севере Карагандинской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается гололед. В Атырау временами ожидается гололед.

Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

Ночью на западе Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на севере области ожидаются туман, гололед.

В Абайской области ожидается ветер юго-восточный на юге области 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на юго-востоке области 15-18 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе Костанайской области ожидается туман.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ранее о том, каких сюрпризов ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента от погоды на ближайшие трое суток – с 28 по 30 ноября 2024 года, корреспонденту Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

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