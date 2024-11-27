Ливень, туман и гололед ожидаются в четверг в 12 областях Казахстана
На большей части Улытауской области временами ожидается туман. В Жезказгане временами ожидается туман.
На западе, севере Карагандинской области ожидается туман.
Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.
На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.
На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается гололед. В Атырау временами ожидается гололед.
Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.
Ночью на западе Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на севере области ожидаются туман, гололед.
В Абайской области ожидается ветер юго-восточный на юге области 15-18 м/с.
Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на юго-востоке области 15-18 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром на севере, западе Костанайской области ожидается туман.
На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.
На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.
Ранее о том, каких сюрпризов ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента от погоды на ближайшие трое суток – с 28 по 30 ноября 2024 года, корреспонденту Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет".