Около 70 тысяч жителей Хакасии остались без отопления
Фото: mchs.gov.ru
В столице Хакасии городе Абакане 270 жилых домов остались без тепла из-за коммунальной аварии, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
По данным ведомства, по состоянию на 19:30 по местному времени под отключение теплоснабжения попали более 70 тысяч человек, проживающих в многоковартирных домах, а также четыре школы, лицей, гимназия, семь детских садов и перинатальный центр. Температура воздуха в Абакане сейчас опустилась до минус 21 градуса.
Как уточняется, авария затронула северную часть центрального района Хакасии. Она произошла из-за повреждения в тепловой камере на перекрестке улиц Крылова и Перекрещенко.
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