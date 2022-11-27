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Около 70 тысяч жителей Хакасии остались без отопления

Около 70 тысяч жителей Хакассии остались без отопления Фото: mchs.gov.ru
В столице Хакасии городе Абакане 270 жилых домов остались без тепла из-за коммунальной аварии, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

По данным ведомства, по состоянию на 19:30 по местному времени под отключение теплоснабжения попали более 70 тысяч человек, проживающих в многоковартирных домах, а также четыре школы, лицей, гимназия, семь детских садов и перинатальный центр. Температура воздуха в Абакане сейчас опустилась до минус 21 градуса.

Как уточняется, авария затронула северную часть центрального района Хакасии. Она произошла из-за повреждения в тепловой камере на перекрестке улиц Крылова и Перекрещенко.


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По данным МЧС республики, в ночь на 28 ноября в Хакасии ожидается морозная погода, температура воздуха -30...-35°C.

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