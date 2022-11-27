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Ситуация на Экибастузской ТЭЦ стабилизировалась

Авария в Экибастузе Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ситуация на Экибастузской ТЭЦ стабилизировалась. В штатном режиме работают пять котлоагрегаторов, три из них – водогрейные котлы, два – энергетические, сообщает Zakon.kz.

В целом температурные параметры выдерживаются в рамках 71 на 44 градуса, пишет ИА Pavlodarnews со ссылкой на акима Экибастуза Аяна Бейсекина.

"Кроме того, предпринимаются меры по вводу еще одного водогрейного котла к полуночи сегодня, что позволит теплопараметры вывести за 80 процентов на подачу и около 65 процентов на обратку, что поможет стабилизировать ситуацию с подачей теплоснабжения в городе". Аким Экибастуза Аян Бейсекин


По его словам, на данный момент без теплоснабжения остается три микрорайона.

"Тепломагистраль №2 была отключена, 130 многоквартирных жилых домов и около 100 частных жилых домов остаются без отопления. Но мы совместно с жилищной инспекцией и эксплуатирующими организациями проводим работу по опорожнению систем отопления с целью исключения риска разморозки". Аким Экибастуза Аян Бейсекин


Он также добавил, что все необходимые мероприятия проводятся своевременно.

27 ноября в 01:30 в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии на ТЭЦ. Аким области прибыл в город утром, там организовали работу штаба.

Также стало известно о том, что постояльцев Центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации решили перевезти в Павлодар.

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

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