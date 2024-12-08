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Общество

В Астане учеников младших классов перевели на дистанционку

Частная школа, школьники, ученики, занятия, школьные предметы, уроки, учитель, педагог , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 21:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Управление образования Астаны предупредило о том, что в связи с непогодой 9 декабря школьников 0-4 классов первой смены переводят на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий 9 декабря 2024 года учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане на 9 декабря объявлено штормовое предупреждение. В столице временами ожидается туман. Также синоптики отметили, что в понедельник в Астане ожидается ночью переменная облачность, ночью и утром небольшой снег. Температура воздуха ночью составит −25-27°, днем −18-20°.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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