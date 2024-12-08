В Астане учеников младших классов перевели на дистанционку

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Управление образования Астаны предупредило о том, что в связи с непогодой 9 декабря школьников 0-4 классов первой смены переводят на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 9 декабря 2024 года учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Астане на 9 декабря объявлено штормовое предупреждение. В столице временами ожидается туман. Также синоптики отметили, что в понедельник в Астане ожидается ночью переменная облачность, ночью и утром небольшой снег. Температура воздуха ночью составит −25-27°, днем −18-20°.

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