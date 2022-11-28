Поручение Токаева - энергетические активы страны могут вернуть в госсобственность

Президент Казахстана поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.

Это связанно с низким качеством управления данными активами, из-за чего происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям.

Инцидент с прекращением тепла в Экибастузе воспринят президентом с особой тревогой за благополучие жителей города. Им будет оказана помощь. По мнению Главы государства, создание трудностей в жизнедеятельности граждан и ущемление их прав недопустимо. Пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай





Правительству и акимату Павлодарской области поручено в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

27 ноября в 01:30 в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго прокомментировали ситуацию в Экибастузе, отметив, что авария произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

