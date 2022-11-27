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Низкие тарифы на тепло могли стать причиной аварии в Экибастузе – Минэнерго

тепло в Экибастузе Фото: freepik
Установление тарифов на производство и передачу тепла субъектов естественных монополий выходит за рамки компетенции министерства и относится к госорганам по регулированию субъектов естественных монополий, сообщает Zakon.kz.

27 ноября 2022 года на Экибастузской ТЭЦ в 01:30 из-за повреждений на тепловых сетях произошло снижение давления сетевой воды, из-за чего были остановлены водогрейные котлы №11, 13, 14, 15. Также вручную остановили энергетический котел №8.

Подпитка теплосети составила порядка 900 тонн/час при норме 400 тонн/час.

Температура подачи в тепловых сетях составляет по графику – 87 градусов, по факту снижена до 51 градуса.

На месте создали оперативный штаб во главе с акимом области с участием всех технических служб, руководства энергопредприятий и представителей Министерства энергетики.

"В настоящее время на Экибастузской ТЭЦ в работе находится четыре котла, теплосеть циркулирует. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады. Специалисты выявили пять дефектов на квартальных сетях, поиск других повреждений продолжается".Пресс-служба Минэнерго

В Минэнерго напомнили, что ранее по жалобам жителей Экибастуза министерство создало специальную комиссию в составе представителей Комитета атомного и энергетического надзора и контроля и акимата.

В период с 9 по 10 августа 2022 года комиссия посетила Экибастузскую ТЭЦ. Там проинспектировали ремонтные работы основного оборудования и готовность несения нагрузки в период низких отрицательных температур.

Руководству ТЭЦ поручили ускорить ремонтные работы. На электростанции установлено пять энергетических и пять водогрейных котлов, а также одна паровая турбина.

"Комиссия особо отмечала высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. Существующий износ самих тепловых труб является основной причиной ежегодной высокой аварийности в тепловых сетях, особенно в начале отопительных сезонов".Пресс-служба Минэнерго

Одной из основных системных проблем, влияющих на проведение необходимых и достаточных объемов ремонтных работ на трубах тепловых сетей, является существующий низкий тариф на тепловую энергию. При общей протяженности тепловых труб в 342 км ежегодно производится замена порядка только 3-4 км тепловых сетей.

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