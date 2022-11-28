В Узбекистане начинается суд над участниками событий в Каракалпакстане

Обвиняемыми по делу проходят 22 человека. В их числе основательница издания Makan.uz Лалагул Каллыханова, активист Даулетмурат Тажимуратов и самбист Азамат Турданов, сообщает Zakon.kz.

Открытый суд по делу о событиях в Нукусе 1-2 июля начинается в Бухаре. Обвинения предъявили по 11 статьям – от хулиганства до посягательства на конституционный строй, сообщил пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.



Дело будет рассматривать суд первой инстанции под председательством судьи судебной коллегии суда Республики Каракалпакстан по уголовным делам Е. Абибуллаева.



20 подсудимых находились под стражей, один – под домашним арестом и одного отпустили под общественное поручительство.

1 июля 2022 года граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана.



Позже власти Узбекистана заявили о попытке захвата протестующими органов госуправления. В Каракалпакстане ввели режим ЧП.



Мирзиёев позже обратился к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.