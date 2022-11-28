Как правильно ухаживать за кожей зимой, какие средства категорически нельзя использовать и какие средства помогут выглядеть шикарно. Об этом рассказала врач дерматовенеролог, косметолог, доктор медицинских наук Наталия Махнева, сообщает Zakon.kz.

В беседе с сетевым изданием "Доктор Питер" специалист отметила, что в холодное время года за кожей надо ухаживать очень тщательно — и совсем иначе, чем летом, так как зимой наша кожа страдает от холода, перепадов температур и более сухого воздуха в помещениях.

"Сухость и шершавость кожи зимой обусловлена нарушением водного баланса из-за перепада температур, а также нахождением в помещении с центральным отоплением и поездками в транспорте". Наталия Махнева

Именно поэтому, по ее словам, в каждый из сезонов, в том числе в холодное время года, необходимо корректировать уход за кожей.

Как порекомендовала косметолог, для зимы стоит остановить свой выбор на мягких отшелушивающих средствах, если нужно избавиться от проблем с кожей и не допускать их в холодное время года.

Скраб с абразивными частицами не стоит использовать зимой, его лучше заменить на гоммаж (средство для очищения и отшелушивания) с шаровидными синтетическими частицами. Как часто применять его, зависит от типа кожи. При сухой — достаточно раза в неделю. Если кожа жирная или комбинированная — два раза за семь дней.

"Сохранить летнее сияние кожи в холодные месяцы поможет витамин С. Он осветляет и укрепляет кожу, стимулирует выработку коллагена". Наталия Махнева

Также зимой, по ее словам, обязательно уделить особенное внимание увлажнению кожи, но только использования увлажняющих кремов недостаточно.



"К крему стоит добавить сыворотку, содержащую гиалуроновую кислоту, азулен и экстракт азиатской центеллы. При выборе увлажняющего крема обратите внимание на текстуру, она должна быть плотной и насыщенной". Наталия Махнева

Кроме того, эксперт порекомендовала не использовать зимой гель или пенку — их стоит поменять на крем-гель или средство с кремовой или масляной формулой. Для снятия макияжа и в холодное время года вполне можно применять мицеллярную воду и гидрофильное масло.

"При проблемной коже зимой следует уменьшить количество очищающих и матирующих масок на основе глины. Попробуйте применять увлажняющие маски два-три раза в неделю. Для дополнительного питания можно использовать на ночь увлажняющие маски, не требующие смывания". Наталия Махнева

Также она советует не забывать и про SPF-крем — даже зимой. Это важно для регионов и территорий, где в зимние месяцы довольно много солнца. Следует ежедневно наносить солнцезащитный крем на лицо и другие открытые участки кожи — шею, уши и руки.

По словам косметолога, если не получается справиться с сухостью и раздражением кожи самостоятельно, нужно обязательно обратиться к врачу-дерматологу.