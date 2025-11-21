#АЭС в Казахстане
Советы

Как ухаживать за кожей зимой

Советы, косметолог, уход за кожей , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 19:00 Фото: pixabay
Косметолог рассказала, как защитить кожу от мороза и холодного ветра, сообщает Zakon.kz.

По словам врача-косметолога Екатерины Круглик, чтобы в морозы кожа оставалась здоровой и увлажненной, необходимо правильно подобрать средства для ухода за ней. Так, прекрасно подойдут кремы и сыворотки с пантенолом, гиалуроновой кислотой, а также с экстрактами овса и алоэ.

"Главная цель зимнего ухода – сохранить барьерные функции кожи и предотвратить обезвоживание. Для этого рекомендуется выбирать более плотные кремы, которые создают защитную пленку и препятствуют потере влаги. Средство необходимо наносить за 20-30 минут до выхода на улицу, чтобы оно успело впитаться и защитить кожу от воздействия холода и ветра. Подходят кремы с керамидами, пантенолом, гиалуроновой кислотой, маслами ши, авокадо, жожоба, экстрактами овса и алоэ. В домашнем уходе за лицом должны появиться сыворотки и кремы с антиоксидантами, пребиотиками, а также увлажняющие маски и патчи для вечернего применения. Еще хорошо работают гипоаллергенные средства без отдушек и агрессивных консервантов", – цитирует специалиста "Газета.ru".

А вот от спиртосодержащих лосьонов лучше отказаться – они лишь усилят сухость и раздражение.

Вдобавок лишними в зимней бьюти-рутине становятся средства, содержащие жесткие ПАВы, щелочные компоненты, агрессивные очищающие элементы, вазелин и парафин.

Кислоты и ретиноиды применять можно, но не прямо перед выходом на улицу.

Накануне корреспондент Zakon.kz поговорил с врачами-ортопедами, чтобы выяснить, на что стоит обратить внимание при покупке зимней обуви.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
