Олжас Бектенов переназначен на должность главы Антикоррупционной службы

Указом от 28 ноября президент Касым-Жомарт Токаев оставил Олжаса Бектенова на должности главы Антикоррупционной службы, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на Акорде.

"Назначить Бектенова Олжаса Абаевича председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", — говорится в документе.

Олжас Бектенов возглавляет Антикор с 25 февраля 2022 года.

Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы. В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию.

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