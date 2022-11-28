Сакен Исабеков остался на посту начальника Службы госохраны

Сакен Исабеков сохранил свой пост начальника Службы госохраны Республики Казахстан 28 ноября, сообщает Zakon.kz.

Сакен Исабеков родился 10 февраля 1980 года в Москве. Окончил университет им. Д.А. Кунаева по специальности "юриспруденция".

С 2001 по 2003 год служил в воинских частях Республиканской гвардии РК.

С 2003 по 2021 год служил на различных офицерских и руководящих должностях в Службе государственной охраны Республики Казахстан.

С 2021 по 2022 год работал заместителем начальника Службы государственной охраны, начальником Службы охраны президента РК.

С 6 января 2022 года занимает должность начальника Службы государственной охраны РК.



