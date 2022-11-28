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Казахстан и Узбекистан планируют подписать договор о союзнических отношениях

Казахстан и Узбекистан подпишут договор о союзничестве Фото: Минобороны РК
МИД РК подготовил проект договора между Казахстаном и Узбекистаном о союзнических отношениях, сообщает Zakon.kz.


"Союзнические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан строятся на основе всестороннего сотрудничества, доверия, равенства и взаимного учета национальных интересов, взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ, а также добросовестного выполнения взаимных обязательств", – говорится в документе.

Договор предусматривает, что в случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из сторон, представляет собой угрозу вооруженного нападения со стороны третьих государств, то стороны незамедлительно проведут соответствующие консультации друг с другом как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, участниками которых они являются, с целью принятия мер, способствующих ее мирному урегулированию.

Кроме того, говорится, что стороны обязуются не участвовать в каких-либо блоках или союзах, а также воздерживаются от участия в каких-либо действиях, направленных против другой стороны.

"Ни одна из сторон не допускает, чтобы ее территория и ресурсы были использованы в целях подготовки или осуществления агрессии или иных враждебных действий против другой стороны, а также в ущерб государственному суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой стороны. Стороны обязуются не допускать использование на своих территориях системы коммуникаций и другой инфраструктуры третьими государствами в целях подготовки или осуществления вооруженных действий или иной враждебной деятельности против другой стороны", – предусматривает договор.

Вместе с тем государства прилагают усилия для содействия урегулированию региональных конфликтов мирным путем/путем переговоров на основе общепризнанных норм международного права, и прежде всего, соблюдения и обеспечения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств.

Договор также предусматривает сотрудничество на основе равноправия и взаимовыгодных отношений в энергетической сфере, в том числе нефтегазовой, электроэнергетической отраслях, в области возобновляемых источников энергии в целях реализации совместных проектов, а также повышения энергоэффективности и конкурентоспособности национальных экономик, способствующих устойчивому развитию двух государств.

Как считают в МИДе, договор позволит внести весомый вклад в дальнейшее укрепление казахстанско-узбекского стратегического партнерства.

"Договор послужит прочной основой для дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества и комплексного развития двустороннего взаимодействия в политической, экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан", – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 декабря.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Казахстан Узбекистан
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