Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан ратифицировал договор с Узбекистаном о союзнических отношениях

Казахстан ратифировал Договор с Узбекистаном о союзнических отношениях, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 19:13 Фото: akorda.kz
Казахстан ратифицировал договор с Узбекистаном о союзнических отношениях, сообщает Zakon.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее депутаты Сената 25 апреля ратифицировали Договор между Казахстаном и Узбекистаном о союзнических отношениях.

Соответствующий договор был подписан главами двух государств 22 декабря 2022 года в Ташкенте.

Документ направлен на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, в области гражданской обороны и энергетики, а также предусматривает укрепление взаимодействия на международной арене.

В соответствии с положениями, стороны договора будут содействовать укреплению связей между парламентами, политическими партиями и общественными организациями двух государств. А также тесно взаимодействовать в сферах внешней политики, обороны и безопасности, в вопросах противодействия новым вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, религиозный экстремизм и сепаратизм, транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконный оборот оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Читайте также

Паводки в ЗКО: Канат Бозумбаев поручил &quot;без волокиты&quot; начать строительство домов
Паводки в ЗКО: Канат Бозумбаев поручил "без волокиты" начать строительство домов
В Шымкенте открылась &quot;Аллея матерей&quot;
В Шымкенте открылась Аллея матерей
Казахстан сможет экспортировать лекарства в страны ВТО
Казахстан сможет экспортировать лекарства в страны ВТО
Диана Абдуллаева
Законодательство Казахстан Узбекистан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от &quot;Казгидромета&quot; на 21-23 мая
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от "Казгидромета" на 21-23 мая
ДГД Алматы, декларирование, мобильные переводы, налоги
Проверка мобильных переводов и декларирование: специальное заявление ДГД Алматы
Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден
Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден
гроза, дождь
Дождь, град и гроза ожидаются в мегаполисах Казахстана в ближайшие дни
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: