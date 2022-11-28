Роналду предлагают самую высокую зарплату среди всех футболистов мира

Португальская звезда Криштиану Роналду после уходу из "МЮ" в эти дни получает предложения из разных клубов. И среди них настойчивость проявляет "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, который предлагает Роналду зарплату в размере 75 млн долларов за сезон, сообщает Zakon.kz.

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Клуб из Саудовской Аравии намерен подписать Криштиану Роналду за 75 млн долларов, которая считается самой высокой в мире на данный момент. К примеру, тройка высокооплачиваемых игроков мира выглядит следующим образом, и все они представляют французский "ПСЖ". На первом месте Килиан Мбаппе (57 млн долларов), Неймар (49 млн долларов) и Лионель Месси (40,5 млн долларов).

Как передает CBS Sports, "Аль-Наср" планирует подписать Роналду в качестве свободного агента через месяц.

Фото: Instagram/cristiano

Саудиты предлагают Роналду контракт на 3 года с зарплатой 75 миллионов долларов за один сезон. К тому же португалец сможет играть в "Аль-Насре" до 40 лет. Теперь осталось получить согласие самого игрока, который ныне играет в составе сборной Португалии на ЧМ-2022.

"Роналду и его компания" 28 ноября сыграет с Уругваем в матче 2-го тура группового раунда.