Роналду будет получать рекордную для футболистов зарплату

Португальский нападающий Криштиану Роналду по новому контракту с саудовским "Аль-Насром" будет получать рекордные для футболистов 263 млн евро в год, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Танкреди Палмери.

Этому предшествовало то, что 40-летний португалец заключил новое соглашение с "Аль-Насром" до 2027 года.

Кроме него по 200 млн евро в год зарабатывают французский нападающий саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема и аргентинский форвард американского "Интер Майами" Лионель Месси.

Ранее мы сообщали о том, как Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом МЛС в 2025 году.