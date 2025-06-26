#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
518.34
607.18
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
518.34
607.18
6.62
Спорт

Роналду будет получать рекордную для футболистов зарплату

Роналдо, футбол, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 02:59 Фото: Instagram/cristiano
Португальский нападающий Криштиану Роналду по новому контракту с саудовским "Аль-Насром" будет получать рекордные для футболистов 263 млн евро в год, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Танкреди Палмери.

Этому предшествовало то, что 40-летний португалец заключил новое соглашение с "Аль-Насром" до 2027 года.

Кроме него по 200 млн евро в год зарабатывают французский нападающий саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема и аргентинский форвард американского "Интер Майами" Лионель Месси.

Ранее мы сообщали о том, как Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом МЛС в 2025 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Мбаппе подал в суд на ПСЖ за психологическое давление
Спорт
19:27, 26 июня 2025
Мбаппе подал в суд на ПСЖ за психологическое давление
251-я ракетка из Казахстана впервые пробился в основу "Уимблдона-2025"
Спорт
18:39, 26 июня 2025
251-я ракетка из Казахстана впервые пробился в основу "Уимблдона-2025"
Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом МЛС в 2025 году
Спорт
13:16, 26 июня 2025
Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом МЛС в 2025 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: