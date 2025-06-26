Роналду будет получать рекордную для футболистов зарплату
Фото: Instagram/cristiano
Португальский нападающий Криштиану Роналду по новому контракту с саудовским "Аль-Насром" будет получать рекордные для футболистов 263 млн евро в год, сообщает Zakon.kz.
Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Танкреди Палмери.
Этому предшествовало то, что 40-летний португалец заключил новое соглашение с "Аль-Насром" до 2027 года.
Кроме него по 200 млн евро в год зарабатывают французский нападающий саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема и аргентинский форвард американского "Интер Майами" Лионель Месси.
Ранее мы сообщали о том, как Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом МЛС в 2025 году.
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