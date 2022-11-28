В бюллетенях для голосования по выборам депутатов появится графа "Против всех"

Подготовлены изменения и дополнения в некоторые постановления Центральной избирательной комиссии РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в бюллетенях по голосованию на выборах депутатов Сената, Мажилиса и маслихата добавляется графа "Против всех".





"Поставьте любую отметку в пустом квадрате справа от фамилий кандидата, за которого Вы голосуете, либо в квадрате, расположенном справа от строки "Против всех"", - такая запись будет внесена в новую форму бюллетеня.

Кроме того, расширен заголовок названия постановления, которым утверждается форма бюллетеня по голосованию на выборах депутатов Мажилиса. Теперь он звучит так: "Об утверждении формы избирательных бюллетеней для голосования по выборам Президента Республики Казахстан, депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам, акимов районов, городов областного значения, городов районного значения, сел, поселков, сельских округов".

Вместе с тем утверждаются новые формы избирательных бюллетеней для голосования по выборам:

депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам;

депутатов маслихатов Республики Казахстан, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам.

Также добавлено дополнение в Правила формирования списков избирателей для голосования , а также х представления в избирательные комиссии.





Так, говорится, что территориальная избирательная комиссия областей (городов республиканского значения и столицы), района, города, района в городе, контролирует актуальность и достоверность сведений об избирателях, своевременность и правильность списков избирателей для голосования и представления их для всеобщего ознакомления.

Списки избирателей составляются при выборах Президента, депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, акима, членов иных органов местного самоуправления.

Вместе с тем исключается форма голосования по депутатам Мажилиса Парламента РК, избираемых Ассамблеей народа Казахстана.

Как поясняется, изменения вносятся в связи реализацией Послания главы государства от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации".

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 9 декабря.

Кроме того, подготовлен проект указа главы государства, которым вносятся изменения и дополнения в Положение о Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан и она наделяется новыми полномочиями. В частности, добавлен пункт о том, что ЦИК в пределах своей компетенции образует избирательные округа по выборам депутатов Мажилиса Парламента по одномандатным территориальным избирательным округам и устанавливает их границы, публикует в средствах массовой информации список избирательных округов и сведения об их границах.



