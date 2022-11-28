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Токаев возложил цветы к памятнику-мемориалу "Могила неизвестного солдата"

Токаев возложил цветы к памятнику-мемориалу "Могила неизвестного солдата" Фото: akorda.kz
Официальный визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию начался с церемонии возложения цветов к мемориалу "Могила неизвестного солдата" в Александровском саду, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте Акорды, после минуты молчания оркестр исполнил Государственный гимн Республики Казахстан.

Затем почетный караул прошел торжественным маршем перед делегацией Казахстана.

Также в Telegram-канале Акорды опубликовали видео с данного мероприятия.

27 ноября 2022 года сообщалось, что президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию.

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