Токаев возложил цветы к памятнику-мемориалу "Могила неизвестного солдата"
Фото: akorda.kz
Официальный визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию начался с церемонии возложения цветов к мемориалу "Могила неизвестного солдата" в Александровском саду, сообщает Zakon.kz.
Как отмечается на сайте Акорды, после минуты молчания оркестр исполнил Государственный гимн Республики Казахстан.
Затем почетный караул прошел торжественным маршем перед делегацией Казахстана.
Также в Telegram-канале Акорды опубликовали видео с данного мероприятия.
27 ноября 2022 года сообщалось, что президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию.
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