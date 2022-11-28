В Таразе появится "Сергек"

В Таразе с 1 декабря будет запущена система "Сергек", сообщает Zakon.kz.

По проекту предусмотрена установка камер безопасности в общественных местах, в криминогенных районах города, возле школ, во дворах жилых домов.



В Таразе планируется установить всего 1250 камер общего видеонаблюдения, 48 аппаратно-программных комплексов (35 АПК – на линейных участках и 13 АПК – на перекрестках).

"Система будет фиксировать такие нарушения ПДД, как проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости, заезд за стоп-линию, движение по выделенной полосе. Фиксация нарушения происходит автоматически. Затем данные о факте нарушения поступают сотруднику полиции". Пресс-служба акима Жамбылской области

Как отметили в акимате, если сотрудник полиции уверен в виновности водителя, то он подтверждает нарушение своей электронно-цифровой подписью. Деньги со штрафов будут поступать в бюджет города.



Скачать протокол предписаний можно на сайтах erap-public.kgp.kz и eGov.kz с помощью ЭЦП. Все нарушения автоматически регистрируются в Едином реестре административных производств Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.





В случае несогласия с правонарушениями, зафиксированными АПК, можно обратиться в управление полиции города или позвонить по номеру телефона, указанному в предписании.





В Алматы "Сергек" выявил более 900 тыс. нарушений за 10 месяцев. В 2022 году в городе установлены и работают 766 камер "Сергек", а также функционируют 5034 камеры фото-и видеонаблюдения.

