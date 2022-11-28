Две новые школы открылись в Алматы

В микрорайоне Ботакоз-2 Алатауского района и в микрорайоне Достык Наурызбайского района города Алматы состоялось открытие школ-гимназий под номерами 208 и 209, сообщает Zakon.kz.

Школы с проектной мощностью 1500 учащихся в одну смену в каждой (учебный процесс школ организован в две смены).

В школе-гимназии №208, находящейся в Наурызбайском районе, будут обучаться 960 человек в 37 класс-комплектах. Обучение в школе ведется на казахском языке.





Фото: пресс-служба акимата города Алматы



В школе №209 (Алатауский район) будет обучаться 2851 человек, количество класс-комплектов составляет 109. Обучение будет вестись на казахском и русском языках.





Фото: пресс-служба акимата города Алматы



Новые школы построены не по типовым проектам. При проектировании были специально разработаны и приняты новые стандарты, предъявляемые к учебным заведениям. Их отличает современная архитектура, продуманный пространственный дизайн, эргономичный интерьер с просторными классами и общественными пространствами. Учебные кабинеты школ оборудованы интерактивной панелью, SMART-доской и мебелью современных модификаций. Спортзалы покрыты звукоизоляционными панелями, имеют потолочное напыление Sonaspray, что обеспечивает отличную звукоизоляцию, не создавая неудобств во время проведения спортивных мероприятий.





Фото: пресс-служба акимата города Алматы



В целях обеспечения безопасности детей школы оснащены системой безопасности Face ID. Родители получают уведомления о входе и выходе своих детей из школы.

Дополнительную информацию можно получить у директоров школ:

№208 ( + 7 776 8177676 ) Аденова Гулбагда Есейхановна;

№209 (+7 701474 72 18) Адамов Нурлан Жумагазинович.





Фото: пресс-служба акимата города Алматы

