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Две новые школы построят в Алматы

Две новые школы построят в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алатауском районе Алматы до конца года построят две школы на 1100 мест, сообщает Zakon.kz.

Первая – в микрорайоне Саялы-2 на 550 мест, а вторая – в микрорайоне Зердели также на 550 мест.

Следует отметить, что здания школ состоят из раздельных учебных блоков, которые спроектированы с учетом обучения старших, средних и начальных классов и зон общего пользования. Проектами предусмотрены уникальный дизайн интерьера, спортивные площадки, столовые и другое.

"Техническое оснащение и конфигурация зданий позволят обеспечить оптимальную инсоляцию и организовать зоны рекреаций для комфортного восприятия учебной программы. Для маломобильных групп проектом предусмотрены специальные лифты", – рассказали в акимате. 

Во 2-м квартале текущего года в Алматы завершатся работы по строительству трех пристроек к государственным школам. Это полноценные здания с соответствующей внутренней и внешней инфраструктурой. К примеру, учебный корпус гимназии №59 рассчитан на 380 мест, а пристройка к ней строится на 750 мест.

Также в городе ведется сейсмоусиление 11 школ. На сегодня завершены работы по 9 школам, по оставшимся двум планируется до июня текущего года.

Всего в Алматы функционируют 215 школ, из них в Алатауском районе – 30.

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