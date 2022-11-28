Павлодарские полицейские спасли краснокнижного орлана

Павлодарские полицейские при патрулировании возле села Байдалы заметили на проезжей части дороги раненого орлана-белохвоста. Стражи порядка решили ему помочь, сообщает Zakon.kz.

Инспектора службы Батальона патрульной полиции города приблизились к птице и увидели, что у нее повреждено крыло.

"При этом птица сильно замерзла. А на улице -30°C. Взяв птицу на руки, посадили в салон служебного автотранспорта УАЗ и отогрели ее, укрыв бушлатом. Затем сообщили лесникам", – рассказал старший лейтенант полиции Касым Кабдрашитов.





Лесники приняли птицу и доставили в лесхоз, где обследуют пернатого и назначат лечение.

"Завтра с утра мы с напарником навестим орлана", – отметил капитан полиции Аманай Аубакиров.