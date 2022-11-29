Бразилия обыграла Швейцарию на ЧМ-2022

Завершился матч 2-го тура группового раунда Чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии, сообщает Zakon.kz.

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Команды встретились на стадионе "Стэдиум 974" в Дохе.



Бразилия обыграла Швейцарию и второй гарантировала себе место в плей-офф.

На 63-й минуте ворота противников смог поразить бразильский нападающий Винисиус Жуниор, но его гол из-за офсайда у Андраде Ришарлисона был отменен. Победу бразильцам на 83-й минуте принес опорный полузащитник Карлос Энрике Каземиро.

Игра завершилась со счетом 1:0.