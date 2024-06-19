Евро-2024: Сборная Швейцарии не смогла обыграть Шотландию

19 июня завершился матч второго тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Шотландии и Швейцарии, сообщает Zakon.kz.

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Игра проходила на стадионе "Райн-Энерги" в Кёльне, а главным арбитром встречи выступил словак Иван Кружляк. Итоговый счет матча – 1:1.

На 13-й минуте защитник сборной Швейцарии Фабиан Шер направил мяч в собственные ворота, пытаясь перехватить удар шотландского полузащитника Скотта Мактоминея. Однако уже на 26-й минуте швейцарский полузащитник Шердан Шакири сравнял счет, красиво обводящим ударом поразив девятку ворот соперника.

Швейцарцы могли выйти вперед благодаря голу нападающего Дана Ндоя, но мяч был отменен из-за офсайда. На 82-й минуте нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо также забил, но и этот гол был отменен по той же причине.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии выступают в группе A вместе с Германией и Венгрией. В первом туре Шотландия потерпела разгромное поражение от Германии со счетом 1:5, а сборная Швейцарии одержала победу над Венгрией со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что сборная Германии одержала победу над Венгрией со счетом 2:0 в рамках второго тура группы A на Евро-2024.

