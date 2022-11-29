В Шымкенте провели уникальную операцию - впервые пациенту пересадили печень погибшего человека

Сложную трансплантацию провели в Шымкенте - 44-летнему мужчине, страдающему хроническим циррозом печени пересадили этот орган от умершего донора, сообщает Zakon.kz

По информации "Хабар 24" мужчине очень повезло, он много лет ждал такой возможности, но донора среди живых не нашлось.

Родственники погибшего человека дали свое официальное согласие и теперь этот пациент и другие нуждающиеся которым пересадят другие органы получат шанс выжить.

Отметим, сейчас пациент чувствует себя хорошо. Другие органы донора специальным рейсом отправили в Астану.