Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Шымкенте провели уникальную операцию - впервые пациенту пересадили печень погибшего человека

В Шымкенте провели уникальную операцию - впервые пациенту пересадили печень погибшего человека Фото: pixabay
Сложную трансплантацию провели в Шымкенте - 44-летнему мужчине, страдающему хроническим циррозом печени пересадили этот орган от умершего донора, сообщает Zakon.kz

По информации "Хабар 24" мужчине очень повезло, он много лет ждал такой возможности, но донора среди живых не нашлось.

Родственники погибшего человека дали свое официальное согласие и теперь этот пациент и другие нуждающиеся которым пересадят другие органы получат шанс выжить.

Отметим, сейчас пациент чувствует себя хорошо. Другие органы донора специальным рейсом отправили в Астану.

Читайте также

В пригороде Актобе карьер могут использовать для захоронения радиоактивных отдохов

Как правильно ухаживать за кожей зимой

Елена Вебер
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минусовая температура
В понедельник в регионах Казахстана температура воздуха упадет до минус 42
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
торги на бирже
Курс доллара продолжил рост на торгах 28 ноября
ухудшение погоды
Сильный ветер, снег и туман – штормовое предупреждение объявлено в 5 областях
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления