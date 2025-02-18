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Общество

В Туркестанской области впервые проведена трансплантация печени

В Туркестанской области впервые проведена трансплантация печени, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 16:25 Фото: акимат Туркестанской области
Трансплантация печени – одна из самых сложных операций в современной хирургии.

Однако благодаря высокой квалификации специалистов Туркестанской области и их слаженной работе первая операция по пересадке печени в регионе прошла успешно.

Фото: акимат Туркестанской области

Пациентка – 48-летняя Ульяна Нурметова. С 2019 года находилась под наблюдением гастроэнтеролога, была диагностирована вирусная этиология цирроза печени класса B (по классификации Child-Turcotte-Pugh). Несмотря на амбулаторное и стационарное лечение, заболевание осложнилось портальной гипертензией, отеками и гиперспленическим синдромом, что значительно ухудшило состояние больной. Единственным шансом на спасение стала трансплантация печени.

Фото: акимат Туркестанской области

Донором стала 19-летняя дочь пациентки – Эльвира Сахавитдинова, успешно прошедшая всестороннее медицинское обследование.

Операция была проведена на базе Туркестанской областной клиники под руководством академика Б. Баймаханова и специалистов Национального научного центра хирургии. В команде врачей работали анестезиологи В. Мутагиров и М. Жумабекова, хирурги М. Досханов, С. Тилеуов, Ж. Оспан, а также другие специалисты областной клинической больницы.

Фото: акимат Туркестанской области

Послеоперационный период проходит без тяжелых осложнений, функция пересаженного органа постепенно стабилизируется.

Это первая трансплантация печени в истории Туркестанской области, которая открывает новые возможности для развития трансплантологии в регионе.

Фото: акимат Туркестанской области

Айсулу Омарова
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