В Туркестанской области впервые проведена трансплантация печени
Однако благодаря высокой квалификации специалистов Туркестанской области и их слаженной работе первая операция по пересадке печени в регионе прошла успешно.
Фото: акимат Туркестанской области
Пациентка – 48-летняя Ульяна Нурметова. С 2019 года находилась под наблюдением гастроэнтеролога, была диагностирована вирусная этиология цирроза печени класса B (по классификации Child-Turcotte-Pugh). Несмотря на амбулаторное и стационарное лечение, заболевание осложнилось портальной гипертензией, отеками и гиперспленическим синдромом, что значительно ухудшило состояние больной. Единственным шансом на спасение стала трансплантация печени.
Фото: акимат Туркестанской области
Донором стала 19-летняя дочь пациентки – Эльвира Сахавитдинова, успешно прошедшая всестороннее медицинское обследование.
Операция была проведена на базе Туркестанской областной клиники под руководством академика Б. Баймаханова и специалистов Национального научного центра хирургии. В команде врачей работали анестезиологи В. Мутагиров и М. Жумабекова, хирурги М. Досханов, С. Тилеуов, Ж. Оспан, а также другие специалисты областной клинической больницы.
Фото: акимат Туркестанской области
Послеоперационный период проходит без тяжелых осложнений, функция пересаженного органа постепенно стабилизируется.
Это первая трансплантация печени в истории Туркестанской области, которая открывает новые возможности для развития трансплантологии в регионе.
Фото: акимат Туркестанской области