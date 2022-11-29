В Карагандинской области машина с детьми провалилась под лед
Инцидент произошел вечером 28 ноября в Карагандинской области в Бухар-Жырауском районе вблизи поселка Мустафина.
Как отмечено в сообщении МЧС, в "Газели" находились двое человек, в Mercedes — шестеро человек (из них двое детей).
Фото: пресс-служба МЧС РК
Также сказано, что никто не пострадал. Водители и пассажиры вышли самостоятельно до погружения машин под воду.
В МЧС советуют, если поблизости отсутствует обычная дорога, передвигаться по льду нужно с соблюдением следующих правил:
Как можно ближе к береговой линии.
Если впереди уже есть следы другого транспорта, то можно передвигаться рядом с ними; не рекомендуется ехать по следам, так как лед может не выдержать проезда двух транспортных средств.
При движении следует избегать крутых поворотов.
Не рекомендуется отправляться в дорогу одному.
24 ноября сообщалось, что столичный школьник провалился под лед, спасая котенка.