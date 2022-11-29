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В Китае начались протесты из-за жестких карантинных ограничений

протесты в Китае Фото: pxhere
Китай – единственная страна в мире с самыми жесткими мерами по борьбе с распространением коронавируса. Власти проводят политику нулевой терпимости к инфекции, закрывая на локдаун целые районы и города, сообщает Zakon.kz.

Доведенные до отчаяния антиковидными мерами жители Китая вышли на улицы. В Шанхае полиция разогнала демонстрацию. Немного позже люди снова собрались на том же месте, сообщает Euronews

В социальных сетях появились сообщения о манифестациях еще в семи городах страны, включая Пекин, и митингах в десятках университетов.

В Пекине акцию протеста против антиковидных мер провели студенты ведущего в стране Университета Цинхуа. 

Молодые люди также выразили соболезнования в связи с пожаром в многоэтажке в Урумчи, жертвами которого стали десятки людей. Жители этого здания были помещены в карантин из-за вспышки COVID-19.

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