Казахстанцы смогут находиться в Узбекистане до 30 дней без регистрации

МВД Казахстана и Узбекистана подготовили протокол, которым вносятся изменения в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан, сообщает Zakon.kz.





Цель проекта – создание благоприятных условий для пребывания граждан государств до 30 суток с момента пересечения государственной границы.

Так, в протоколе говорится, что граждане государства одной стороны независимо от постоянного места жительства смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться по территории государства другой стороны, если период их пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы государства, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней без оформления разрешения на временное проживание (временной прописки).

В настоящее время находиться без регистрации граждане обоих стран могут только в течение 5 дней.





При этом предусматривается, что если гражданин одной из страны пребывает в другой свыше 30 календарных дней, то он обязан получить разрешение на временное проживание (встать на временную прописку) в компетентных органах государства.

Вместе с тем из документа исключается требование получать и предъявлять миграционные карточки при пересечении границы любым видом транспорта.

Также вносится поправка, что граждане обоих государств во время пребывания на территории другого государства обязаны соблюдать его национальное законодательство.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 декабря.

Также подготовлен проект договора между Казахстаном и Узбекистаном о союзнических отношениях.