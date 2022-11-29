ЦИК утвердил план проведения выборов депутатов Сената 14 января 2023 года
Так, выдвижение кандидатов в депутаты Сената начинается 29 ноября и заканчивается в 18:00 по местному времени 14 декабря.
Представление в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и обязательствах по состоянию на 1 ноября 2022 года кандидатом в депутаты и его (ее) супругой (супругом) – до регистрации кандидата.
Регистрация кандидатов в депутаты – до 18:00 по местному времени 24 декабря.
Проведение предвыборной агитации начинается после 18 часов по местному времени 24 декабря и заканчивается в 00:00 часов 13 января.
Голосование пройдет 14 января. Избирательные пункты открываются за 1 час до начала.
Установление итогов выборов предусмотрено не позднее 20 января.
Затем предусмотрена регистрация избранных депутатов Сената Парламента, выдача соответствующих удостоверения и нагрудного знака установленного образца.