ЦИК утвердил план проведения выборов депутатов Сената 14 января 2023 года

Центризбирком своим постановлением от 28 ноября 2022 года утвердил Календарный план по подготовке и проведению выборов депутатов Сената 14 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Так, выдвижение кандидатов в депутаты Сената начинается 29 ноября и заканчивается в 18:00 по местному времени 14 декабря.

Опубликование в СМИ составов избирательных комиссий предусмотрено не позднее 8 декабря.

Представление в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и обязательствах по состоянию на 1 ноября 2022 года кандидатом в депутаты и его (ее) супругой (супругом) – до регистрации кандидата.

Регистрация кандидатов в депутаты – до 18:00 по местному времени 24 декабря.

Проведение предвыборной агитации начинается после 18 часов по местному времени 24 декабря и заканчивается в 00:00 часов 13 января.

Голосование пройдет 14 января. Избирательные пункты открываются за 1 час до начала.

Установление итогов выборов предусмотрено не позднее 20 января.

Затем предусмотрена регистрация избранных депутатов Сената Парламента, выдача соответствующих удостоверения и нагрудного знака установленного образца.

