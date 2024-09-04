ЦИК утвердила план мероприятий по проведению референдума по АЭС

Постановлением Центральной избирательной комиссии от 3 сентября 2024 года утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума, назначенного на 6 октября 2024 года, сообщаает Zakon.kz.

Календарный план включает в себя:

Опубликование состава территориальных и участковых комиссий референдума в средствах массовой информации:

Территориальные комиссии референдума – не позднее чем через 10 дней после назначения референдума (не позднее 12 сентября 2024 года).

Опубликование сообщения о границах участков референдума в средствах массовой информации.

Соответствующие акимы – не позднее чем через 10 дней после назначения референдума (не позднее 12 сентября 2024 года).

Агитация перед республиканским референдумом начинается после назначения референдума и заканчивается в 0 часов 5 октября 2024 года.

Представление по акту в участковые комиссии референдума списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме, подписанных акимом, решением которого образован участок:

Соответствующие акимы – за 20 дней до начала голосования (не позднее 15 сентября 2024 года).

Представление для ознакомления списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме, по участкам, образованным по месту жительства граждан:

Участковые комиссии референдума – за 15 дней до дня голосования (не позднее 20 сентября 2024 года).

Установление иного времени начала и окончания голосования на отдельных участках референдума и доведение решения об этом до граждан:

Территориальные комиссии референдума – не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 26 сентября 2024 года).

Оповещение граждан о времени и месте голосования:

Участковые комиссии референдума – не менее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 26 сентября 2024 года).

Обеспечение бюллетенями для голосования участковые комиссии референдума:



Территориальные комиссии референдума – не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до голосования (3-5 октября 2024 года).

Открытие участков референдума для голосования и составление протокола об открытии:



Участковые комиссии референдума – за один час до начала голосования. В 06:00 по местному времени, если не установлено иное время начала голосования.

Проведение голосования:

Участковые комиссии референдума – в день голосования с 07:00 до 20:00 по местному времени, если не установлено иное время голосования.

Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования на участке референдума:

Участковые комиссии референдума – начинается в 20:00 по местному времени, если не установлено иное время окончания голосования. Время подсчета не должно превышать 12 часов с начала подсчета.

Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении участка референдума в специально установленном месте для всеобщего ознакомления:

Участковые комиссии референдума – после подписания протоколов: немедленно.

Представление протокола о результатах голосования на участке референдума в соответствующую территориальную комиссию референдума:

Участковые комиссии референдума – после подписания протокола: немедленно.

Подведение результатов референдума на территории соответствующей административно-территориальной единицы: Территориальные комиссии референдума.

Представление протокола о результатах референдума на территории соответствующей административно-территориальной единицы в Центральную комиссию референдума:



Территориальные комиссии референдума областей, городов республиканского значения и столицы – не более чем в двухдневный срок со дня голосования. Не позднее 7 октября 2024 года.

Подведение итогов референдума и опубликование официального сообщения в средствах массовой информации:

Центральная комиссия референдума – не позднее семи дней со дня проведения референдума. Не позднее 12 октября 2024 года.

2 сентября 2024 года президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС – 6 октября 2024 года. В тот же день он подписал указ о проведении республиканского референдума по АЭС.