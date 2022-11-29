Врач с мировым именем вновь прооперировал казахстанских детей
Оперативные вмешательства стали основой международного мастер-класса "Хирургическое лечение врожденного вывиха бедра у детей и подростков" Марка Эйдельмана для 28 казахстанских врачей со всех регионов.
Три дня пребывания в столице доктор медицинских наук обучал местных эскулапов техникам и методам уникальных операций при самых редких диагнозах. Некоторые случаи, как признался хирург, были тяжелы и для него.
Фото: Руслан Мазунин
"Очень рад, что мне выпала возможность снова посетить Казахстан. К сожалению, встречается много тяжелых патологий, и я прикладываю все усилия, чтобы помочь пациентам. Некоторые операции были проведены детям, которые уже прошли у меня первый этап. Я привез с собой специальное оборудование для отдельных видов хирургических вмешательств. У меня нет сомнений, что все будет хорошо", – отметил профессор.
Марк Эйдельман – доктор медицинских наук, директор больницы Рут города Хайва, профессор Израильского технологического университета "Технион", занимает третье место в рейтинге ведущих детских ортопедов в мире.
Фото: Руслан Мазунин
"За свои 14 лет жизни моя дочка перенесла шесть операций. У нее врожденный двухсторонний вывих, есть инвалидность. Приехали мы из Тараза, четыре операции на правую ногу и две – на левую делали там. Следующая тоже должна была состояться в родном городе, однако врачи направили нас в Астану, так как оперативное вмешательство сложное и объемное, оно прошло с консультативным участием профессора из Израиля. Большая благодарность доктору!" – отметила мама одной из пациенток.
Корпоративный фонд "Жұлдызай" с 2004 года реализует в республике программу менторства MUMKINDIK, и только за этот год благодаря ее финансированию семь зарубежных врачей провели мастер-классы в четырех регионах нашей страны.
Фото: Руслан Мазунин
За весь период проекта прооперировано 900 детей и сэкономлено свыше 4 млрд тенге государственного бюджета и средств родителей детей с патологиями.
Фото: Руслан Мазунин
Генеральным и единственным партнером проекта является строительный холдинг BI Group.