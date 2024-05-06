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В Астане провели уникальные операции детям с ортопедическими патологиями

В Астане провели операции детям с ортопедическими патологиями, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 12:35 Фото: ОФ "Жұлдызай"
Дети с редкими ортопедическими патологиями получили возможность начать ходить благодаря уникальным операциям, проведенным в рамках менторского проекта общественного фонда "Жұлдызай" ‒ MUMKINDIK".

Операциям предшествовал мастер-класс известного российского травматолога-ортопеда Константина Жердева, организованный для казахстанских коллег.

В течение пяти дней в Астане на базе Городской детской больницы №2 проходил мастер-класс доктора медицинских наук, заведующего отделением нейроортопедии и ортопедии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (город Москва) Константина Жердева. Обсудить с экспертом современные технологии оперативного лечения детей с врожденным ложным суставом голени съехались 19 врачей-ортопедов из Астаны, Тараза, Актау, Уральска, Павлодара и других городов.


В Астане провели операции детям с ортопедическими патологиями, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 12:35

Фото: ОФ "Жұлдызай"


При участии профессора Жердева казахстанские врачи провели сложные технологичные операции: девяти казахстанским детям из разных регионов страны были установлены инновационные телескопические штифты Fassier Duval. Такие штифты "растут" вместе с пациентом, минимизируя хирургические вмешательства, их использование позволяет сократить время реабилитации с шести месяцев до 2-3 недель и подарить маленьким пациентам счастливое детство. Всего за период мастер-класса было проведено 13 операций.

"В один год и три месяца моему сыну поставили диагноз "вальгусная стопа", затем диагностировали еще укорочение правой ноги. Сыну провели шесть операций в клиниках Астаны и Актау. Мы даже хотели ехать в Курган, но средств не хватало. В августе прошлого года при поддержке фонда "Жұлдызай" и местных блогеров Константин Жердев проводил консультации детей в нашем родном Жанаозене. Он рекомендовал нам провести операцию по инновационной технологии, и вот, эта операция успешно состоялась. Я благодарю всех врачей, ментора и фонд "Жұлдызай" за поддержку и помощь". Нурсулу, мама 8-летнего Магжана

Напомним, что проект MUMKINDIK, организованный ОФ "Жұлдызай" при поддержке строительного холдинга BI Group, существует с 2022 года. Его цель – внедрение инновационных методик лечения, обмен опытом и повышение квалификации отечественных врачей-ортопедов.


В Астане провели операции детям с ортопедическими патологиями, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 12:35

Фото: ОФ "Жұлдызай"

За время существования проекта уже 27 детей со всей страны смогли бесплатно получить сложнейшие операции по установке телескопических штифтов Fassier Duval общей стоимостью в 126 млн тенге. В 2023 году было проведено 86 технологичных операций, 204 ребенка получили консультации у первоклассных зарубежных специалистов.

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