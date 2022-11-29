Стало известно, где в Алматы установят главную новогоднюю елку

Главная новогодняя елка Алматы будет установлена на площади Абая. Для алматинцев и гостей города проведут церемонию ее зажжения и праздничный концерт, сообщает Zakon.kz.

Также свои елки будут установлены в каждом районе города.

Как отметили в акимате, при разработке концепции оформления Алматы была поставлена цель – возродить дух праздничной новогодней атмосферы после двух лет карантинных ограничений. Поэтому в элементах основного праздничного оформления будет преобладать иллюминация теплых тонов.



"Главный акцент в городском оформлении будет поставлен на едином стиле световых композиций. Он объединит общественные пространства города, которые также будут оформлены тематическими малыми архитектурными формами (МАФ)". Акимат Алматы

Также МАФы, иллюминация и фотозоны будут установлены на пешеходных улицах города: ул. Панфилова, ул. Жибек жолы, площади Абая и т.д.

