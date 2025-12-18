#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Общество

Стало известно, когда в Алматы зажгут главную новогоднюю елку

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодняя елка, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 09:22 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 18 декабря 2025 года, пресс-служба акимата Алматы обратилась к жителям и гостям южной столицы с радостной новостью. Их пригласили на церемонию зажжения главной новогодней елки, сообщает Zakon.kz.

Как заверили власти мегаполиса, вечер, который пройдет в преддверии новогодних праздников, будет самым ярким.

"18 декабря в 19:00 на площади Абая перед Дворцом Республики состоится торжественная церемония зажжения главной городской елки Алматы".Пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что с 19:00 до 20:30 жителей и гостей Алматы ждет масштабная праздничная шоу-программа.

"Для вас выступят звезды казахстанской эстрады: Роза Рымбаева, группа "ЖІГІТТЕР", Али Окапов, группа "KешYOU", Балжан Бидаш, Мади Рымбаев, группа "ASTRA", Kodi и другие популярные артисты".Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, гостей праздника ждет встреча с Аяз Ата и Акшакар, а также другими сказочными персонажами.

"Приглашаем всех окунуться в праздничную атмосферу и вместе зажечь огни новогодней елки!"Пресс-служба акимата Алматы

Ранее мы писали, что с 19 декабря 2025 года Астана окунется в атмосферу зимней сказки: в рамках "Ертегі Fest" зажгутся более 40 новогодних елок, откроются катки и ледяные горки, появятся фотозоны и тематические инсталляции. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Стало известно, когда зажгут главную елку в Алматы
17:32, 19 декабря 2022
Стало известно, когда зажгут главную елку в Алматы
Главную елку страны зажгли в Астане
20:14, 18 декабря 2024
Главную елку страны зажгли в Астане
В Алматы зажгли главную новогоднюю елку
20:17, 20 декабря 2022
В Алматы зажгли главную новогоднюю елку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: