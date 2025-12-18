Стало известно, когда в Алматы зажгут главную новогоднюю елку

Сегодня, 18 декабря 2025 года, пресс-служба акимата Алматы обратилась к жителям и гостям южной столицы с радостной новостью. Их пригласили на церемонию зажжения главной новогодней елки, сообщает Zakon.kz.

Как заверили власти мегаполиса, вечер, который пройдет в преддверии новогодних праздников, будет самым ярким.

"18 декабря в 19:00 на площади Абая перед Дворцом Республики состоится торжественная церемония зажжения главной городской елки Алматы". Пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что с 19:00 до 20:30 жителей и гостей Алматы ждет масштабная праздничная шоу-программа.

"Для вас выступят звезды казахстанской эстрады: Роза Рымбаева, группа "ЖІГІТТЕР", Али Окапов, группа "KешYOU", Балжан Бидаш, Мади Рымбаев, группа "ASTRA", Kodi и другие популярные артисты". Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, гостей праздника ждет встреча с Аяз Ата и Акшакар, а также другими сказочными персонажами.

"Приглашаем всех окунуться в праздничную атмосферу и вместе зажечь огни новогодней елки!" Пресс-служба акимата Алматы

Ранее мы писали, что с 19 декабря 2025 года Астана окунется в атмосферу зимней сказки: в рамках "Ертегі Fest" зажгутся более 40 новогодних елок, откроются катки и ледяные горки, появятся фотозоны и тематические инсталляции. Подробнее об этом – здесь.