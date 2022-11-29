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Объем инвестиций вырос в Казахстане почти на 7%

в Казахстане выросли инвестиции в основной капитал Фото: primerminister.kz
По данным Бюро национальной статистики, в январе – октябре 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил 11 244,2 млрд тенге, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Zakon.kz.

В бюро отметили, что увеличение инвестиций в основной капитал наблюдалось в 18 регионах республики.


При этом наибольший рост отмечен в Кызылординской области – на 25%, в Алматы и Шымкенте – на 19,6% и 18,3% соответственно.

Уменьшение инвестиций в основной капитал зафиксировано в двух регионах республики – в Атырауской области на 0,6% и Ұлытау – на 30,8%.

В Бюро нацстатистики назвали тройку лидирующих отраслей по инвестициям в основной капитал:

  • промышленность – 5 557,4 млрд тенге;

  • операции с недвижимым имуществом – 2 343,6 млрд тенге;

  • транспорт и складирование – 1 091,2 млрд тенге.

Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан
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