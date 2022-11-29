Объем инвестиций вырос в Казахстане почти на 7%

По данным Бюро национальной статистики, в январе – октябре 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил 11 244,2 млрд тенге, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Zakon.kz.

В бюро отметили, что увеличение инвестиций в основной капитал наблюдалось в 18 регионах республики.





При этом наибольший рост отмечен в Кызылординской области – на 25%, в Алматы и Шымкенте – на 19,6% и 18,3% соответственно.

Уменьшение инвестиций в основной капитал зафиксировано в двух регионах республики – в Атырауской области на 0,6% и Ұлытау – на 30,8%.



В Бюро нацстатистики назвали тройку лидирующих отраслей по инвестициям в основной капитал: