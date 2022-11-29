Назван самый распространенный способ интернет-мошенничества в Казахстане

Интернет-мошенники разными способами украли у казахстанцев с начала года более 15 млрд тенге, чаще всего они обещали своим жертвам выгодное приобретение товаров или безопасное вложение денег, передает корреспондент Zakon.kz.

О том, как работают интернет-мошенники и какие приемы они используют, рассказал на брифинге в СЦК начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай.



"С начала года зарегистрировано более 18 тыс. интернет-мошенничеств, это несколько ниже прошлогоднего показателя, в 2021 году было более 19 тыс. таких преступлений. В результате действий мошенников гражданам Казахстана за 10 месяцев причинен ущерб на сумму более 15 млрд тенге". Жандос Суюнбай

По его словам, самым распространенным способом мошенничества остается онлайн-торговля. Покупателю предлагают приобрести товар дешевле или доставить его быстрее, но после перевода денег за покупку продавец просто исчезает. За полгода таким способом совершено более 600 мошенничеств. Также зарегистрировано 2800 фактов оформления фиктивных онлайн займов, в том числе в микрокредитных организациях, более 1000 из них совершены под предлогом более выгодного вложения денег в различные проекты.

"В Youtube и других соцсетях сейчас много рекламы, где говорят: "Мы выгодно вложим ваши деньги, инвестируем и обеспечим вашу старость". Органы внутренних дел вместе с другими госорганами борются с ними. Но преступники, совершающие такие мошенничества, в основном находятся за границей". Жандос Суюнбай

Он также сообщил, что с начала года путем направления фишинговых ссылок совершено более 1000 хищений со счетов граждан, в том числе путем подключения к личному кабинету. Более 3000 мошенничеств совершено через подменные звонки от имени сотрудников банков или правоохранительных органов

"Используя техники социальной инженерии, мошенники выбирают темы, которые чаще всего беспокоят пользователей банковских услуг. Они сообщают о неких подозрительных операциях на счете либо попытке оформления кредита, заявляют о проводимой спецоперации по задержанию недобросовестного работника банка. Для обеспечения сохранности денег граждан убеждают перевести деньги со счета либо депозита на так называемый безопасный страховой счет. На самом деле этот счет используется для последующего обналичивания похищенных денег". Жандос Суюнбай

При этом, по его словам, были случаи, когда граждан убеждали заложить или продать имущество, квартиры и автотранспорт, а вырученные деньги положить на так называемые безопасные счета. В основном преступники после обналичивания отправляют средства за границу или обменивают на криптовалюту.

Жандос Суюнбай также подтвердил, что некоторые мошеннические звонки совершают осужденные, находящиеся в местах заключения.



Ранее сообщалось, что казахстанцы уже привыкли к звонкам с незнакомых номеров от автоответчика с противным голосом, но порой аферисты действуют очень правдоподобно и могут обмануть даже очень искушенных граждан.