Интернет-мошенничество: названы самые частые ошибки казахстанцев

С каждым годом растет число онлайн-мошенничеств. Казахстанцы уже привыкли к звонкам с незнакомых номеров от автоответчика с противным голосом, но порой аферисты действуют очень правдоподобно и могут обмануть даже очень искушенных граждан, передает Zakon.kz.

Потенциальной жертвой интернет-мошенников можно стать, если выставить объявление о продаже чего-либо в Сети. Обычно злоумышленники действуют так: отвечают на ваше объявление с помощью WhatsApp, пишут о желании приобрести товар.

Правда, они сразу же сообщают, что находятся в другом городе. Мошенники уверяют, что есть новый «почтовый сервис», по которому продавец может отправить посылку, не выходя из дома, а покупатель, якобы, вносит деньги за доставку и товар, создавая заказ. Далее продавцу приходит фальшивая ссылка на заказ, он его подтверждает и лишается всех денег на карте.

Бывает и обратная ситуация. Добросовестный покупатель перечисляет предоплату за товар или услугу «продавцу» и не дожидается доставки. Или, что еще хуже, мошенники уводят все оставшиеся на карте покупателя деньги.

На брифинге заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД РК Серик Шалкаров сообщил, что в настоящее время наиболее распространенным видом преступления является хищение денежных средств граждан с использованием информационных систем. По данным полиции, если в 2017 году было зарегистрировано 2 тыс. случаев интернет-мошенничества, то в прошлом году – более 21 тыс.

За 4 месяца зарегистрировано 2,5 тыс. случаев интернет-торговли, при которой мошенники получили предоплату за товары или услуги. После получения персональных данных граждан совершено 1,8 тыс. случаев хищения денежных средств с банковских счетов, более 1 тыс. преступлений посредством выдачи онлайн-кредитов. Зарегистрировано около 400 мошенников, действовавших под предлогом увеличения суммы денег, вложенных в различные проекты, инвестиции и ставки. Серик Шалкаров

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В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, какую ошибку чаще всего допускают казахстанцы, ставшие целью интернет-мошенников. Попадаются в их сети не только пожилые люди, но и молодые граждане.