В Казахстане сохранится морозная погода

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 30 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", большая часть республики по-прежнему будет находится под влиянием холодного северного антициклона, с чем сохранится ясная и морозная погода. С прохождением атмосферных фронтов на северо-западе, севере — снег. На юге, юго-востоке страны ожидаются осадки.

По стране ожидается усиление ветра.

На северо-западе, севере метель, в горных районах юга, юго-востока — туман, гололед.

На севере, востоке, в районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается очень сильный ветер — 30 м/с и более.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки. В Жамбылской области — сильный снег.

В Астане — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью –17-19°С, днем –11-13°С.

В Алматы — переменная облачность, утром и днем временами осадки. Ночью и утром туман. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2+4°С.

В Шымкенте — облачно, временами осадки, туман, гололед. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +4+6°С.