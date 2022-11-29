Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан

29 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Париж. Во время переговоров он пригласил президента Франции посетить Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи, как отмечено на сайте Акорды, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Эмманюэля Макрона за приглашение посетить Францию и теплые поздравления по случаю его переизбрания.



Кроме того, он отметил, что это прекрасная возможность для укрепления стратегического партнерства двух стран и выведения отношений на еще более высокий уровень.



В публикации отмечено, что в Казахстане работают более 170 французских компаний и совместных предприятий. В 2021 году Казахстан и Франция утвердили Дорожную карту по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству до 2030 года.



Президент Эмманюэль Макрон отметил, что Казахстан является стратегическим партнером Франции. Между странами активно развиваются торгово-экономические, реализуются совместные проекты в энергетике. Европейский Союз активно инвестирует в различные казахстанские проекты.





Фото: akorda.kz



Эмманюэль Макрон также сообщил об открытие в 2024 году новых школ в Казахстане с обучением французскому языку.



Стороны обстоятельно обменялись мнениями по укреплению связей двух стран в сферах образования и культуры, а также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и ситуацию в Центральной Азии, говорится на официальном сайте.



В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Эмманюэля Макрона посетить Казахстан.

Ранее было опубликовано видео встречи Токаева и Макрона в Елисейском дворце.