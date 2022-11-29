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Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан

Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан Фото: akorda.kz
29 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Париж. Во время переговоров он пригласил президента Франции посетить Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи, как отмечено на сайте Акорды, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Эмманюэля Макрона за приглашение посетить Францию и теплые поздравления по случаю его переизбрания.

Кроме того, он отметил, что это прекрасная возможность для укрепления стратегического партнерства двух стран и выведения отношений на еще более высокий уровень.

В публикации отмечено, что в Казахстане работают более 170 французских компаний и совместных предприятий. В 2021 году Казахстан и Франция утвердили Дорожную карту по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству до 2030 года.

Президент Эмманюэль Макрон отметил, что Казахстан является стратегическим партнером Франции. Между странами активно развиваются торгово-экономические, реализуются совместные проекты в энергетике. Европейский Союз активно инвестирует в различные казахстанские проекты.


Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан

Фото: akorda.kz

Эмманюэль Макрон также сообщил об открытие в 2024 году новых школ в Казахстане с обучением французскому языку.

Стороны обстоятельно обменялись мнениями по укреплению связей двух стран в сферах образования и культуры, а также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и ситуацию в Центральной Азии, говорится на официальном сайте.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Эмманюэля Макрона посетить Казахстан.

Ранее было опубликовано видео встречи Токаева и Макрона в Елисейском дворце.

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