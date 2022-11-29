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Появилось видео встречи Токаева и Макрона в Елисейском дворце

Появилось видео встречи Токаева и Макрона в Елисейском дворце Фото: скриншот видео
29 ноября французский лидер Эммануэль Макрон лично встретил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Елисейском дворце, сообщает Zakon.kz.

После церемонии начались двусторонние переговоры глав государств.



29 ноября президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Париж, где он проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Токаев и Макрон обсудят перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Кроме того, глава государства проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.

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