Появилось видео встречи Токаева и Макрона в Елисейском дворце

29 ноября французский лидер Эммануэль Макрон лично встретил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Елисейском дворце, сообщает Zakon.kz.

После церемонии начались двусторонние переговоры глав государств.









29 ноября президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Париж, где он проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Токаев и Макрон обсудят перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Кроме того, глава государства проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.