Причину плотного смога в Усть-Каменогорске назвали в Минэкологии
Кроме того, один из пользователей заявляет, что "человека даже стошнило на улице". Другой комментатор пишет: "Горло обжигает. Ехала в машине, и то чуть не задохнулась".
Фото: Instagram/osa_uka_vko
За комментарием Zakon.kz обратился в пресс-службу Министерства экологии.
В ведомстве уточнили, что в городе объявлен прогноз НМУ (неблагоприятные метеоусловия) второй степени.
Также отмечено, что из-за 35-градусных морозов частный сектор, ТЭЦ и котельные работают на предельных мощностях.
Кроме того, наблюдается безветрие, происходит естественное испарение рек Иртыш и Ульба, которые протекают непосредственно через Усть-Каменогорск.
"Все вышеуказанные факторы способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Имеются факты незначительного превышения по диоксиду серы и взвешенным веществам".Пресс-служба Минэкологии РК
Предприятия работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.
Ранее председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов прокомментировал вопрос, почему в столице до сих пор не решена проблема со смогом в зимнее время.