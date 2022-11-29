Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Причину плотного смога в Усть-Каменогорске назвали в Минэкологии

Причину плотного смога в Усть-Каменогорске назвали в Минэкологии Фото: Instagram/osa_uka_vko
29 ноября в социальных сетях Казнета появились публикации с жалобами жителей Усть-Каменогорска. Горожане отмечают, что в городе нечем дышать, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, один из пользователей заявляет, что "человека даже стошнило на улице". Другой комментатор пишет: "Горло обжигает. Ехала в машине, и то чуть не задохнулась".


Причину плотного смога в Усть-Каменогорске назвали в Минэкологии

Фото: Instagram/osa_uka_vko

За комментарием Zakon.kz обратился в пресс-службу Министерства экологии.

В ведомстве уточнили, что в городе объявлен прогноз НМУ (неблагоприятные метеоусловия) второй степени.

Также отмечено, что из-за 35-градусных морозов частный сектор, ТЭЦ и котельные работают на предельных мощностях.

Кроме того, наблюдается безветрие, происходит естественное испарение рек Иртыш и Ульба, которые протекают непосредственно через  Усть-Каменогорск.

"Все вышеуказанные факторы способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Имеются факты незначительного превышения по диоксиду серы и взвешенным веществам".Пресс-служба Минэкологии РК

Предприятия работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Ранее председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов прокомментировал вопрос, почему в столице до сих пор не решена проблема со смогом в зимнее время.

Читайте также

Назван самый распространенный способ интернет-мошенничества в Казахстане

Пожар произошел в здании ж/д вокзала Алматы-2

В Москве нашли мертвой участницу "Мисс Казахстан – 2000"

Анастасия Московчук
МЭГПР РК Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
ухудшение погоды
Сильный ветер, снег и туман – штормовое предупреждение объявлено в 5 областях
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
инспекторы выпускают бухарского оленя
Прибалхашье в ожидании тигров: как идет подготовка резервата
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления