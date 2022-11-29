Причину плотного смога в Усть-Каменогорске назвали в Минэкологии

29 ноября в социальных сетях Казнета появились публикации с жалобами жителей Усть-Каменогорска. Горожане отмечают, что в городе нечем дышать, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, один из пользователей заявляет, что "человека даже стошнило на улице". Другой комментатор пишет: "Горло обжигает. Ехала в машине, и то чуть не задохнулась".





Фото: Instagram/osa_uka_vko



За комментарием Zakon.kz обратился в пресс-службу Министерства экологии.

В ведомстве уточнили, что в городе объявлен прогноз НМУ (неблагоприятные метеоусловия) второй степени.

Также отмечено, что из-за 35-градусных морозов частный сектор, ТЭЦ и котельные работают на предельных мощностях.

Кроме того, наблюдается безветрие, происходит естественное испарение рек Иртыш и Ульба, которые протекают непосредственно через Усть-Каменогорск.

"Все вышеуказанные факторы способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Имеются факты незначительного превышения по диоксиду серы и взвешенным веществам". Пресс-служба Минэкологии РК

Предприятия работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Ранее председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов прокомментировал вопрос, почему в столице до сих пор не решена проблема со смогом в зимнее время.

