Полицейский из Усть-Каменогорска восхитил Казнет
Ролик опубликовали в одном из местных Instagram-пабликов.
"Полицейский из Усть-Каменогорска регулировал движение под проливным дождем. Полицейскому респект", – говорится в описании публикации.
Комментаторов восхитило то, что, несмотря на непогоду, страж порядка без дождевика помогал водителям разъехаться на перекрестке. Они же и поделились рецептом, который поможет не заболеть полицейскому:
- "Да, молодец!"
- "Вечером горячая ванная и водочка с перцем".
- "Вроде в таких случаях должен быть дождевик как минимум".
- "Стойко перенес все тяготы службы, злой, наверное..., но молодец".
Но нашлись среди комментаторов и те, кто не увидел в поступке сотрудника полиции ничего героического. Они попросили других не идеализировать действия полицейского и отметили, что он выполнял прямые должностные обязанности:
- "Не надо идеализировать".
- "Что за новые жесты регулировщика? Вышли изменения в ПДД?"
- "Только после отключения светофора 1,5 часа регулировщиков не было".
- "Тоже мне героический поступок, выполнял прямые должностные обязанности!"
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