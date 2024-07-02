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Полицейский из Усть-Каменогорска восхитил Казнет

Полицейский из Усть-Каменогорска восхитил Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 14:58 Фото: Instagram/ilove_uka1
В социальных сетях сегодня, 2 июля 2024 года, появилось видео с полицейским, который под проливным дождем регулирует движение на улицах Усть-Каменогорска. Реакция пользователей Казнета получилась неоднозначной, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовали в одном из местных Instagram-пабликов.

"Полицейский из Усть-Каменогорска регулировал движение под проливным дождем. Полицейскому респект", – говорится в описании публикации.

Комментаторов восхитило то, что, несмотря на непогоду, страж порядка без дождевика помогал водителям разъехаться на перекрестке. Они же и поделились рецептом, который поможет не заболеть полицейскому:

  • "Да, молодец!"
  • "Вечером горячая ванная и водочка с перцем".
  • "Вроде в таких случаях должен быть дождевик как минимум".
  • "Стойко перенес все тяготы службы, злой, наверное..., но молодец".

Но нашлись среди комментаторов и те, кто не увидел в поступке сотрудника полиции ничего героического. Они попросили других не идеализировать действия полицейского и отметили, что он выполнял прямые должностные обязанности:

  • "Не надо идеализировать".
  • "Что за новые жесты регулировщика? Вышли изменения в ПДД?"
  • "Только после отключения светофора 1,5 часа регулировщиков не было".
  • "Тоже мне героический поступок, выполнял прямые должностные обязанности!"

Ранее сообщалось, что патрульные полицейские предотвратили трагический случай в Алматы. Подробности можете узнать по ссылке.

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Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск 2024 год Хорошие новости Полиция
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