Полицейский из Усть-Каменогорска восхитил Казнет

В социальных сетях сегодня, 2 июля 2024 года, появилось видео с полицейским, который под проливным дождем регулирует движение на улицах Усть-Каменогорска. Реакция пользователей Казнета получилась неоднозначной, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовали в одном из местных Instagram-пабликов.

"Полицейский из Усть-Каменогорска регулировал движение под проливным дождем. Полицейскому респект", – говорится в описании публикации.

Комментаторов восхитило то, что, несмотря на непогоду, страж порядка без дождевика помогал водителям разъехаться на перекрестке. Они же и поделились рецептом, который поможет не заболеть полицейскому:

"Да, молодец!"

"Вечером горячая ванная и водочка с перцем".

"Вроде в таких случаях должен быть дождевик как минимум".

"Стойко перенес все тяготы службы, злой, наверное..., но молодец".

Но нашлись среди комментаторов и те, кто не увидел в поступке сотрудника полиции ничего героического. Они попросили других не идеализировать действия полицейского и отметили, что он выполнял прямые должностные обязанности:

"Не надо идеализировать".

"Что за новые жесты регулировщика? Вышли изменения в ПДД?"

"Только после отключения светофора 1,5 часа регулировщиков не было".

"Тоже мне героический поступок, выполнял прямые должностные обязанности!"

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