10 способов использовать скотч в быту

Рулон скотча является незаменимой вещью. Он способен выручить даже в самых неожиданных ситуациях. Скотчу можно найти нестандартное применение в хозяйстве, сообщает Zakon.kz.

1. Очищение клавиатуры и пульта скотчем

Удалить завалившиеся в зазоры крошки и пыль можно, отрезав кусочек скотча и приклеив его между рядами клавиш. Теперь можно отдирать — весь мелкий мусор останется на гибкой полоске. Аналогичный трюк можно проделать с пультом от телевизора.

2. Чистка замшевой обуви скотчем

Скотч отлично подойдет и для чистки обуви из замши. Чтобы не повредить материал, просто наклейте небольшие куски клейкой ленты на наиболее загрязненные участки. Немного подождите и потихоньку срывайте. С помощью скотча можно устранить темные полосы и грязь со спортивной обуви, в том числе с белых кроссовок.

3. Удаление шерсти на одежде скотчем

На пальто и свитерах часто скатываются комочки ткани, которые выглядят некрасиво. Если у вас в хозяйстве нет липкого валика, то удалить шерсть, волосы, ниточки и прочую грязь с одежды можно с помощью скотча. Отрежьте небольшой кусок скотча и оберните его вокруг ладони нелипкой стороной, скрепив кончики. Теперь проведите ладонью по поверхности одежды.

4. Склейка шнурков скотчем

Со временем концы шнурков на кроссовках и кедах начинают трепаться. Вдеть их обратно очень сложно. Чтобы решить эту проблему, возьмите скотч и оберните несколько раз вокруг кончика шнурка. Готово! Теперь их можно легко и беспрепятственно вдевать.

5. Защита банковских карт скотчем

Некоторым людям удобнее хранить банковские карты не в кошельке, а в кармане, рядом с ключами и телефоном. Эти предметы легко могут повредить магнитную полоску на карте, после чего расплатиться ею в магазине или снять деньги в банкомате будет уже невозможно. Чтобы подобного не случилось, просто заклейте магнитную полоску скотчем. Он не влияет на передачу сигнала, терминал все равно будет считывать карту.

6. Фиксация мусорного пакета скотчем

Поможет скотч и во время готовки на кухне. Достаточно с его помощью приклеить мусорный пакет на край рабочего стола. Теперь все очистки, ненужную упаковку и остальной мусор можно смахивать сразу туда. Так поверхность всегда будет чистой.

7. Удаление осколков скотчем

Если случайно разбился бокал или тарелка, срочно берите скотч в руки. Большие осколки легко собрать руками. Но что делать с крошечными? Возьмите скотч, наклейте его на пол или ковер там, где разлетелись осколки. Даже самые мелкие стекла останутся на липкой ленте.

8. Убрать ценник без следа

Чтобы удалить ценник с новых товаров, достаточно чуть-чуть поддеть его ногтем пальца, а затем сверху наклеить на него скотч и медленно оторвать. Вот увидите: от наклейки не останется и следа.

9. Извлечь занозу скотчем

Даже небольшая заноза в пальце способна доставить много хлопот. Извлечение маленького кусочка дерева с помощью пинцета займет достаточно длительное время. Аккуратно приклейте скотч на ранку и потяните в противоположную сторону от занозы — так она останется на липкой стороне и это действие принесет желанное облегчение, пишет "Пятый канал".

10. Защититься от мозолей скотчем

Новая обувь может натирать кожу, оставляя пузыри и мозоли. Чтобы предотвратить их появление, наклейте кусочки клейкой ленты на места трения в обуви. Вот увидите: это поможет избавиться от дискомфорта в ногах.

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