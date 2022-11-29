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Каспийский трубопроводный консорциум подготовил к работе второй нефтяной насос

Ремонт ВПУ Фото: пресс-служба КТК
В Каспийском трубопроводном консорциуме информировали о завершении работ по замене танка плавучести на выносном причальном устройстве, сообщает Zakon.kz.

В КТК отметили, что ВПУ готово к перевалке нефти на танкеры.

В пресс-службе консорциума сообщили, что все инженерные расчеты, изготовление, установка вспомогательного и основного оборудования, высокотехнологичные операции по демонтажу, монтажу и позиционированию танка плавучести на глубине выполнили российские специалисты КТК и подрядная организация ООО "Альянс".

"На темпах работ сказались характерные для этого периода неблагоприятные погодные условия и часто меняющиеся подводные течения. С учетом складывающейся обстановки российские специалисты ежедневно проводили динамическую оценку рисков. Особая сложность в организации работ заключалась в том, что операция требовала около двух суток непрерывного процесса и имела ограничения по погодным условиям – высота волны не выше 1,5 метра, скорость ветра не выше 20 м/с в условиях осенне-зимнего периода года".Пресс-служба КТК

КТК остановил отгрузку с двух выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2 в августе 2022 года после обнаружения на этих ВПУ трещин в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.

ВПУ-1 был введен в эксплуатацию после ремонта 11 ноября 2022 года.

Ранее министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что два ВПУ уже работают, а третье находится на ремонте.

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