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Министр энергетики прокомментировал ремонт на КТК

добыча нефти Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков рассказал о запуске двух выносных причальных устройств на Каспийском трубопроводном консорциуме, сообщает Zakon.kz.

Министр отметил, что два ВПУ уже работают, третье находится на ремонте.

"Но ранее я видел, говорили, что 25-го обещали, не получилось. Мы же не повелители погоды, были шторма, закончили чуть позже, чем конец октября, в ноябре запустили, все нормально".Болат Акчулаков

Министр также ответил на вопрос, что произойдет, если Россия решит национализировать трубопровод.

"Об этом вопросе мы ничего не знаем и никаких новостей у нас нет. Не обсуждалось никогда. Но для любого нефтепровода, как и для любой инфраструктуры, главное, чтобы она работала. Поэтому для нас прокачка намного важнее. Иметь возможность экспортировать. Потому что от этого зависит возможность и способность добывать. Потому что самое главное – не просто добыть нефть, ее еще нужно куда-то продать".Болат Акчулаков

Министр также ответил на вопрос о росте добычи нефти.

"Добыча нефти наращиваться может… особенность отрасли в том, что она не может каждый год поступательно наращивать, каждый год 5% – такого не может быть. Зависит от готовности инфраструктуры. Во-первых, скважины сами, во-вторых, пункты подготовки, потому что все это добывается не чистым товаром, а добывается жидкость, ее нужно подготовить, отделить газ, это целый процесс. Поэтому рост добычи связан со строительством инфраструктуры. То, что мы ожидаем в Тенгизе, как раз то, о чем я говорю. Потому что в 2024 году завершается работа по всему комплексу проекта будущего развития. Они как раз-таки позволят сразу резко увеличить на 12 млн тонн".Болат Акчулаков

Глава ведомства также отметил, что вопрос касается не столько альтернативных маршрутов, сколько самой диверсификации.

"Это намного важнее, это принцип нормального, здорового развития экономики любой, но, в частности, в нефтегазовом секторе возможность иметь несколько маршрутов. В принципе, сегодня у Казахстана несколько маршрутов есть, я об этом уже говорил. Вопрос в другом, что мощности могут не позволять в случае чего переориентировать. Поэтому, конечно, развитие новых маршрутов – это один из приоритетов".Болат Акчулаков

10 ноября премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что ремонт двух выносных причальных устройств (ВПУ) на КТК планировалось завершить еще в октябре.

По словам премьера, на ремонт первого выносного причального устройства понадобится еще два-три дня, после чего приступят к работам на втором устройстве. На них уйдут еще две-три недели.

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